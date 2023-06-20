مصرع عامل سقطت عليه كتلة تراب أثناء عمله بمشروع صرف بإدفو

لقي عامل مصرعه أثناء العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية كلح المفالسة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بعد سقوط كتلة ترابية عليه، وتم نقله إلى المشرحة للانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو، إخطارًا بمصرع عامل إثر سقوط كتلة ترابية عليه، وذلك أثناء عمله بمشروع الصرف الصحي بقرية كلح المفالسة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن العامل الذي لقي مصرعه يدعى "محمود.م"، 53 عامًا، عامل من منطقة الصداقة بأسوان.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.