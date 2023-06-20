سوريا تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها

أدانت سوريا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية أمس، مؤكدة أن ممارسات الاحتلال الإجرامية لن تقابل إلا بمزيد من تمسك الفلسطينيين بحقوقهم، وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان وزارة الخارجية وصفها تصعيد الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة بالممارسات الإجرامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان أحدثها المجزرة التي ارتكبها في مدينة جنين ومخيمها أمس، وأدت إلى استشهاد وإصابة نحو 100 فلسطيني.

وأوضحت الخارجية السورية أن مخيم جنين يمثل صمود الشعب الفلسطيني، ويحمل في الوقت ذاته بصمات الدمار الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي مراراً من خلال جرائمه التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن استمرار دعم الولايات المتحدة ودول غربية لجرائم الاحتلال واعتداءاته وانتهاكاته للقوانين الدولية ليس إلا دعوة له للاستمرار في هذا النهج العنصري، رغم ما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.