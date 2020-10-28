 رئيس البورصة: ندرس إطلاق عقود جديدة للاستثمار في الذهب الفترة المقبلة - بوابة الشروق
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رئيس البورصة: ندرس إطلاق عقود جديدة للاستثمار في الذهب الفترة المقبلة

محمد المهم
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 1:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 1:15 م

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إنه يتم حاليا دراسة إطلاق وثائق وعقود جديدة للاستثمار في الذهب خلال الفترة المقبلة، بحيث لا يتم الاقتصار على الأسهم والسندات فقط.

جاء ذلك اليوم خلال مؤتمر القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان "قطار الطروحات ينطلق".

وأشار الدكاني، إلى الاهتمام حاليا بتعميق السوق بمنتجات مختلفة بحيث لا يتم الاقتصار على الأسهم والسندات، لافتا إلى بدء تداول سوق المشتقات المالية في نهاية الربع الثالث.

وأوضح أن البورصة شهدت خلال الفترة الماضية العديد من التقلبات الإيجابية وبعضها سلبي، ذاكرا أن المؤشر الرئيس يرتفع وسط معدلات سيولة لم يشهدها السوق، ذاكرا ان المؤشر الرئيسي يرتفع وسط معدلات سيولة لم تشهدها السوق منذ عامين، حيث كانت معدات التداول لا تنجاوز ٤٠٠ مليون جنيه منذ عام، والآن بلغت ملياري جنيه بدعم الموسسات المحلية.


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