الجبالي: مصر لا تتدخل في الشأن الليبي بل تدعم ما ينتهي إليه الشعب من خيارات سياسية وتوافقات

أكد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أن خطاب القيادة السياسية المصرية واضح وجلي وهو دعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي وفق مصلحته، ونسانده فيما يراه من جميع النواحي.

وأكد المستشار حنفي الجبالي، في حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، من بنغازي، وبثت مساء اليوم الإثنين، إن مصر لا تتدخل في الشأن الليبي، بل تدعم ما ينتهي إليه الشعب الشقيق من خيارات سياسية وتوافقات.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أوضح أن المسألة كلها سواء لجنة 6+6 أو غيرها من آراء سوف تنتهي إلى السلطة التشريعية صاحبة السلطة في التشريع وهي مجلس النواب الليبي، وما ينتهي إليه مجلس النواب الليبي من قوانين يحترمها الجميع وندعمها ونقف وراءها.

وحول ما الذي يمكن تساق به العلاقة الشعبية بين مصر وليبيا، قال الدكتور حنفي الجبالي إن المجالس النيابية في النهاية هي صورة من أهم صور تمثيل الشعوب، وعلاقتنا بالمجلس النواب الليبي هي علاقة بين شعبين؛ الشعب المصري يمثله مجلس النواب المصري، وكذلك الشعب الليبي يمثله مجلس النواب الليبي.

وأكمل المستشار حنفي الجبالي أن "زيارتنا لمجلس النواب الليبي تاريخية بمعنى الكلمة، والأولى من نوعها لمجلس النواب الليبي، ونؤكد فيها دعمنا للشعب الليبي ومجلس نوابه في كل ما يراه من تحقيق مصالحه في جميع النواحي".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن زيارته والوفد البرلماني أسفرت أيضا عن تشكيل لجنة صداقة دائمة بين المجلسين، فيما تم التوقيع على بروتوكول تعاون في جميع المجالات، موضحا أن البروتوكول يشمل تبادل الخبرات والزيارات بين أعضاء المجلسين، وكذلك تبادل الخبرات على المستوى الإداري والفني، مضيفا: "نحن داعمون لمجلس النواب الليبي فيما يراه".

وكان رئيس مجلس النواب أكد في وقت سابق اليوم، خلال كلمته بالبرلمان الليبي، أنه وأعضاء الوفد المصري، لم يشعروا خلال زيارة ليبيا اليوم، بأنهم انتقلوا من مصر لبلد آخر، متابعا: "لن أتحدث عن ليبيا كونها الوطن الثاني لنا، فهي وطننا ونحن نشعر من داخلنا بأننا شعب واحد بموقعين جغرافيين ووطن واحد، وقد تحدثت مع رئيس البرلمان قبل حضور جلسة البرلمان الليبي، وقلت له إن التاريخ سيتحدث عن العظماء والحكماء أمثالكم، والتاريخ يذكر جيدا البطل المجاهد عمر المختار، فالتاريخ يذكر الأبطال ممن حرروا بلادهم وافتدوا حياتهم لوطنهم وشعبهم العظيم".