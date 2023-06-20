رئيس النواب الليبي: لم نسمع من مصر إلا دعم ليبيا حفاظا على وحدتها وكرامة الليبيين

ثمَّن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح زيارة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي الجبالي لمجلس النواب الليبي، معتبرا أن زيارته تدل بكل وضوح على أن مصر لم تتخل أبدا عن ليبيا.

وقال عقيلة صالح، في (حوار خاص)، مع قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، من بنغازي، بثت مساء اليوم الإثنين، إن "الكثير من الدول لديها مصالح في بلاده، وصلت إلى درجة من يحكم ليبيا؟ ولكن، لم نسمع مرة واحدة من المصريين من يحكم ليبيا أو من يكون رئيس وزراء ومن يكون وزيرا في ليبيا؟ لم نسمع من مصر إلا دعم ليبيا حفاظا على وحدتها واستقلالها وكرامة الليبيين".

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن السلطة التشريعية التي تملك التشريع في ليبيا هي مجلس النواب، مشددا على أن دعم مصر لبلاده ليس موقفا غريبا على مصر، فقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الليبيين منذ الأيام الأولى من الأزمة، وحتى يلتئم شمل الليبيين وتكون ليبيا دولة موحدة ومستقرة.

وأشار إلى أنه تحدث مع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري عن ملاحظاته على اتفاق 6+6، موضحا أن "مجلس النواب الليبي هو الذي يصدر القوانين، وقد تسلمنا اليوم النسخة الأصلية من المخرجات، وستتم دراستها في المجلس بعد عيد الأضحى المبارك، وسيصدر قانون الانتخابات، ولدينا ملاحظات قد تكون فنية وتنظيمية ولكن لن تؤثر في الجوهر".

وأكمل رئيس مجلس النواب الليبي أن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري قيمة وقامة قانونية وعلمية، مشيرا إلى أن زيارته والتي تعد أول زيارة لرئيس برلمان عربي إلى مجلس النواب الليبي، ووفد البرلمان المصري لبلاده، هي زيارة تاريخية وهدفها تحقيق استقرار ووحدة وسلامة ليبيا.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي أن ما تحدث عنه في هذا السياق لم يكن عملا سياسيا أو مجاملة لمصر، معلنا أن "مصر التاريخ والحضارة، ولها منا كل التحية والتقدير على كل الدعم الذي تقدمه إلى ليبيا للحفاظ على وحدتها واستقرارها".