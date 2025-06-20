شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء ما بين 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

ورصدت «الشروق» خلال جولة ميدانية داخل سوق الطيور في منطقة المنشية، انخفاضًا في أسعار بيع الدواجن بمختلف أنواعها، وسط إقبال متزايد من المواطنين.

وقال محمد إسماعيل، أحد تجار السوق، إن سعر الدواجن الحمراء "البلدي" بلغ 125 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الفراخ الفيومي نحو 130 جنيهًا، وكيلو البانيه ما بين 210 إلى 230 جنيهًا، والأوراك من 85 إلى 100 جنيه، في حين استقر سعر الكبد والقوانص عند 90 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالطيور الأخرى، أشار إسماعيل إلى أن سعر البط السوداني يتراوح حسب النوع ليبلغ نحو 125 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر زوج الحمام بين 200 إلى 250 جنيهًا، بينما وصل سعر الأرنب البلدي إلى 125 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار البيض، أوضح التاجر أن السوق يشهد استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 125 جنيهًا، والبيض الأبيض 118 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيهًا.

وتوقع عدد من تجار سوق المنشية استمرار التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع تحسن حركة البيع وزيادة المعروض، بالتزامن مع اعتدال درجات الحرارة.





