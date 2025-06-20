هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى، اليوم الجمعة، بالاستيلاء على مدينة سومي الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا.

وردا على سؤال طرحه صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج، قال بوتين اليوم الجمعة، "لا نستهدف الاستيلاء على سومي، ولكنني من حيث المبدأ، لا أستبعد حدوث ذلك."

ويشار إلى أن القوات الروسية استولت على عدد متزايد من البلدات في منطقة سومي في غضون الأشهر الماضية، وقال بوتين إن قواته المسلحة تعمل على إنشاء منطقة عازلة تمتد حاليًا لمسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومترًا داخل الأراضي الأوكرانية من الجهة الشمالية الشرقية.

ويفصل خط المواجهة حاليًا نحو 18 كيلومترًا فقط عن حدود مدينة سومي.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ضمت موسكو مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون.

وهددت روسيا مؤخرًا بضم المزيد من المناطق إذا لم توافق كييف على الحد الأقصى من الشروط التي وضعتها روسيا لإنهاء الحرب.

وخلال كلمته اليوم الجمعة، قال بوتين إنه يرى أن الشعبين الروسي والأوكراني "شعب واحد"، مضيفا: "من هذه الزاوية، أوكرانيا بأكملها ملك لنا"، وسط تصفيق حار من الحضور.

وردا على سؤال من مدير الجلسة عن حجم الأراضي الأوكرانية التي ينوي الاستيلاء عليها، أجاب بوتين: "كل مكان تطأه قدم الجندي الروسي، فهو ملك لنا ."