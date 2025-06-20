الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف فلكيًا يوم السبت 21 يونيو.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أنَّ الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، لكنها ستكون حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لتفادي الإجهاد الحراري أو الإصابة بضربات الشمس.

وشددت على أهمية شرب كميات كافية من المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الواسعة ذات الألوان الفاتحة، مع ضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لتعرض بعض المناطق لتقلبات جوية مفاجئة خلال الصيف، خصوصًا مع مرور منخفضات جوية من جنوب أوروبا قد تؤدي إلى انخفاض مؤقت في الحرارة أو نشاط للرياح.

وطالبت بعدم ممارسة أي أنشطة بحرية في مناطق الأمواج المرتفعة والالتزام بتعليمات الجهات المعنية، خصوصًا في أوقات اضطراب البحر وظهور التحذيرات الرسمية.