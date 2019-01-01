الزمالك يجهز مصطفى فتحي لمواجهة الأهلي

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يسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال على تجهيز مصطفى فتحي لاعب الفريق، لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

وفضل الجهاز الفني للزمالك، إراحة مصطفى فتحي وعدم ضمه لمعسكر الفريق والذي يستعد لمواجهة الجونة من أجل تجهيزه لمباراة القمة.

ويدرس خالد جلال المدير الفني للزمالك الدفع بمصطفى فتحي في مباراة الإسماعيلي لبعض الدقائق، من أجل تجهيز اللاعب لمواجهة الفريق الأخيرة في الدوري أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لاستكمال مبارياته في الدوري بمواجهة الجونة غدًا الأحد، والإسماعيلي الأربعاء، على أن تكون المواجهة الأخيرة للأبيض أمام الأهلي 28 يوليو الجاري.