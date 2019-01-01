«تسويق السياحة الثقافية»: تطوير كورنيش الأقصر يصب في صالح القطاع

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن مشروع تطوير الأقصر بشكل عام والكورنيش بشكل خاص يصب في صالح القطاع السياحي، ويرفع معدلات الحركة الوافد للسياحة الثقافية، ويعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بملف السياحة بشكل عام والسياحة الثقافية بشكل خاص، مشيدا بمتابعة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بملف تطوير المدينة الأثرية.

وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، أن مُخطط تطوير الكورنيش يأتي في سياق التنمية الشاملة للأقصر، تلك المدينة التاريخية التي تعد أهم وأقدم متحفا مفتوحا في العالم، مؤكدا على دعم لجنة تسويق السياحة الثقافية وغرفة شركات السياحة لمشروع تطوير الأقصر.

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن تطوير الكورنيش يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لقطاع السياحة، لافتا إلى أن "المراسي" كانت من بين التحديات التي رصدتها لجنة تسويق السياحة الثقافية بتقريرها السنوي؛ كأحد العوامل المؤثرة في حجم الحركة، لاسيما أن تطويرها ينعكس بشكل كبير على حجم الحركة الوافدة للمدينة، مطالبا بتجهيزها بشكل يلائم ذوي الاحتياجات الخاصة ويضع في الاعتبار معايير السياحة الميسرة، وهو ما يمكن المقصد السياحي من جذب شريحة جديدة من السائحين (ذوي الاحتياجات الخاصة)، تمثل 20% من حجم السائحين حول العالم.

كما أكد عثمان أهمية مراعاة التطوير الجديد للكورنيش والمراسي أن تكون عمليات الصرف الصحي تتم بشكل صديق للبيئة، مضيفا أن المشروع الجديد يمثل نقلة حضارية مهمة لسياحة الصعيد، داعيا إلى ضرورة التعاون والتكاتف من أجل إنجاز ذلك المشروع.