مستشار وزير التضامن: يمكن للمواطن التسجيل في التأمين الاجتماعي أي وقت

•مزايا القانون الجديد فض التشابكات بين المالية وبنك الاستثمار القومي

قال عمر حسن مستشار وزير التضامن لشؤون التأمينات الإجتماعية، إن التأمين الإجتماعي الجديد يستهدف حماية الأسرة من أخطار الوفاة او العجز أو إصابة العمل، موضحا أن سن الخضوع للتأمين الإجتماعي 18 عامًا.

وأضاف في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مزايا القانون الجديد فض التشابكات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بضرورة رد أموال التأمينات الاجتماعية من وزارة المالية.

وتابع: «نحرص على كرامة المصريين ويمكن للمواطن تسجيل نفسه في التأمين الاجتماعي أي وقت»، لافتًا إلى أن الفئات التي تستحق المعاش بعد الوفاة الأرملة والأولاد والأخوة والأخوات والوالدين.