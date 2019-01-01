توخيل يدعو لحل أزمة نيمار وسان جيرمان 

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أعرب توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن رغبته في حل المشكلة بين إدارة فريق العاصمة الفرنسية، ونجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال توخيل عقب مباراة الفريق الودية أمام نورينبرج في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: "نيمار حاليا لاعب في باريس سان جيرمان، وسوف يتدرب مع الفريق غدًا الأحد".

وأضاف: "الأمر واضح بيني وبين نيمار، لقد حان الوقت ليكون واضحًا أيضا بينه وبين إدارة النادي".

وعن تأخر نيمار عن العودة للتدريبات قال : "أشعر بخيبة أمل دائمًا في حالة تأخر أي لاعب عن الموعد المحدد لتدريبات الفريق".

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما غادر النادي قبل عامين من الأن، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.