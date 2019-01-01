توخيل ينفي رغبة سان جيرمان في التعاقد مع ديمبلي

نفى الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نية الفريق في التعاقد مع عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة الإسباني وفقًا لإذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية.

وانتشرت أنباء أن نيمار سينتقل إلى برشلونة مقابل 90 مليون يورو، بالإضافة إلى اختيار باريس سان جيرمان واحد من مجموعة من اللاعبين ضمت كوتينيو وإيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي.

وأكد توخيل أن أزمة نيمار هو أمر يتعلق به وبالنادي، مشيرًا أن اللاعب سينتظم في تدريبات النادي الباريسي غدًا الأحد، وأن الدولي البرازيلي سيرافق الفريق في جولته الأسيوية.

الجدير بالذكر أن عثمان ديمبلي قضى فترة تحت قيادة توماس توخيل، عندما كان لاعبًا في بروسيا دورتموند الألماني قبل أن ينتقل إلى النادي الكتلوني 2017.