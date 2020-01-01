الداخلية تطالب مالكي السيارات بتركيب الملصق الإلكتروني

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تهيب وزارة الداخلية بمالكى السيارات سارية الترخيص، سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة، قبل حلول موعد الفحص الفنى الدورى.

ويقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً على المركبات التى قامت بتركيب الملصق الإلكترونى، وذلك خلال مهله زمنية مدتها 3 أشهر تبدأ من اليوم الاثنين، يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وعقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب إصدار المستخرجات المرورية المختلفة، بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.

كما تهيب وزارة الداخلية مالكى المركبات منتهية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى تجنباً، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءاً ولحين الانتهاء من المنظومة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً، وفى إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة.