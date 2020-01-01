المجلس التنفيذي لصندوق النقد يدرس طلب قرض جنوب أفريقيا الأحد المقبل

يدرس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا للحصول على قرض بقيمة 2ر4 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد خلال اجتماع المجلس يوم الأحد المقبل.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جنوب أفريقيا تطلب هذا القرض في إطار برنامج التمويل السريع الذي أطلقه الصندوق لمساعدة الدول المتضررة من جائحة كورونا.



كانت الخزانة العامة لجنوب أفريقيا، قدمت طلب الحصول على القرض في نهاية أبريل الماضي، ويعتبر رقم 2ر4 مليار دولار الحد الأقصى الذي يمكن لجنوب أفريقيا الحصول عليه وفقا لحقوق السحب الخاصة لها لدى الصندوق، وسيتم سداد القرض خلال فترة من ثلاثة وربع سنة إلى 5 سنوات بفائدة نحو واحد في المئة فقط.



كان أبيبي أميرو سيلاسي مدير إدارة جنوب أفريقيا في صندوق النقد الدولي قد قال في الشهر الماضي إنه في حين يمكن لجنوب أفريقيا الحصول على التمويل الذي تحتاجه من خلال أسواق المال، فإن الصندوق يمكنه تقديم الدعم لها "بأسعار فائدة تكاد لا تذكر".



يذكر أن جنوب أفريقيا صاحبة أكبر اقتصاد صناعي في قارة أفريقيا تعتمد على المؤسسات التنموية الدولية ومؤسسات التمويل الدولية للحصول على 7 مليارات يورو لتمويل جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا.