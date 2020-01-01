إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إزالة 224 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار الموجة الـ16 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
وأوضح الأنصاري أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، تمكنت من إزالة 118 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 154 فداناً و20 قيراطاً و4 أسهم، بالإضافة إلى 106 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 16247 متراً من أراضى أملاك الدولة، حتى الآن، شملت إزالة 24 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 68 أفدنة و15 قيراط و8 أسهم من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، و15 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 159 متراً بقرى المركز.
وكشف محافظ الفيوم، عن إزالة حالتي تعدٍ بالزراعة بمركز إطسا على مساحة 10 أفدنة و10 قراريط، و60 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 15046 متراً، وفي مركز يوسف الصديق تم إزالة 44 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 39 فداناً و4 قراريط و7 أسهم، و7 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 96 متراً.
وأضاف، أنه تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على أملاك الدول بمركز طامية على مساحة 33 فداناً و22 قيراطاً و6 أسهم، و7 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 550 متراً، أما فى مركز سنورس فقد تم إزالة 17 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 396 متراً، وفي مركز أبشواي تم إزالة 47 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدانين و16 قيراطاً و7 أسهم من أراضي أملاك الدولة.
وأكد محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.