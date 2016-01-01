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ترامب يعلن استئناف مؤتمرات البيت الأبيض الصحفية لعرض مستجدات مكافحة كورونا

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 10:06 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 10:06 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، اعتزامه استئناف المؤتمرات الصحفية اليومية التي كان يعقدها في البيت الأبيض لعرض مستجدات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توقف طويل.
وقال ترامب - في تصريحات نقلتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - "كنت أعقدها بشكل يومي وكان الكثير ميتابعونها، وهي أعداد قياسية في تاريخ متابعة المؤتمرات الصحفية، ولم يكن هناك شيئا مثلها على الإطلاق"، مضيفا: "إنها طريقة عظيمة لنقل معلومات للعموم على غرار أين نقف من اللقاح والبحوث العلاجية".
ووفقا لما نشرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، فمن المرجح أن تعود المؤتمرات للانعقاد بدءا من الغد.
وكان ترامب توقف عن الظهور في الإيجازات الصحفية الخاصة بفريق البيت الأبيض لمكافحة تفشي كورونا منذ أبريل الماضي، بعدما اقترح في أحد المؤتمرات أن يحقن الأطباء المطهرات في جسد مرضى /كوفيد-19/ بغرض القضاء على الفيروس، وهو ما أثار انتقادات وردود فعل ساخرة، كما تخوّف مسئولون بالبيت الأبيض من الظهور شبه اليومي للرئيس. منذ ذلك الوقت لم يعقد الفريق سوى مؤتمرين صحفيين ترأسهما نائب الرئيس مايك بنس.
وتأمل الإدارة الأمريكية - حاليا - في أن تسهم عودة الرئيس للظهور في المؤتمرات الصحفية على رأس فريق مكافحة الفيروس في رفع نسب تأييد تعامل ترامب مع الأزمة، لاسيما بعدما أشار آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة (واشنطن بوست) - بالاشتراك مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية إلى أن 38 بالمئة فقط من الأمريكيين يؤيدون طريقة تناول الرئيس للأزمة، مقارنة بـ46 بالمئة في شهر مايو الماضي و51 بالمئة في مارس.

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