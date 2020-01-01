عضو تنسيقية شباب الأحزاب: أعضاء البرلمان دائما على قلب رجل واحد فيما يخص قضايا الأمن القومي

قال محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مصر اليوم أثبتت أنها دولة مؤسسات وتحترم القانون والدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، في إشارة منه إلى موافقة مجلس النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.

ووجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، التحية لأعضاء مجلس النواب، قائلًا إنهم «على مدار الخمس سنوات الماضية كانوا دائمًا على قلب رجل واحد في القضايا التي تخص الدفاع عن الأمن القومي».

وأوضح أن المادة 152 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يتخذ قرار الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب، معقبًا: «العالم كله يتابع مصر ويرى أنها دولة تطبق القانون والدستور».

وأشاد بجلسة مجلس النواب اليوم، واصفًا إياها بـ«التاريخية» للدفاع عن الأمن القومي المصري الذي لا يقتصر على الحدود الداخلية.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب: «النواب تحملوا اليوم مسؤوليتهم كاملة وسيحسب لهم التاريخ ذلك».

ووافق مجلس النواب بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.