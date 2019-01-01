قال السيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن حجم المياه المنتجة بمصر خلال 2014 كان 24.7 مليون متر مكعب، ثم ارتفع حجم المياه إلى 33.6 مليون متر مكعب.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أمس الأحد: «لدى مصر تنوعًا في مصادر المياه سواء بالاعتماد على مياه النيل وتحلية المياه، والمياه الجوفية»، مشيرا إلى أن محطة معالجة بحر البقر تنتج 5.6 مليون متر مكعب يوميا كأكبر محطة في العالم.



وأضاف إسماعيل «خلال 6 أعوام الماضية مصر نفذت 1131 مشروع صرف صحي».



وأشار إلى أنه تم تنفيذ 62 مشروع صرف صحي بمحافظات الصعيد خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه تم مضاعفة القرى المخدومة بالصرف الصحي بمقدار 4 أضعاف.



وأشار إلى أن تمويل مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي بموازنة 2021 بلغ 32 مليار جنيه، مؤكدا عدم وجود إهدار للمياه في مصر.



ولفت إلى أن هناك 143 محطة معالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها، مشيرا إلى وجود 4 مدارس تخرج فنيين مياه وصرف صحي.



وأوضح أن وزارة الإسكان تتعاون مع وزارتي الري والبيئة في مشروعات المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي تخطى 1600 قرية بعدما كان يبلغ 400 قرية فقط منذ 6 سنوات.



وأكمل: «إجمالي كمية المياه المحلاة في 2014 كان يبلغ 80 ألف متر مكعب يوميا، وارتفعت اليوم إلى 744 ألف متر مكعب يوميا، فضلا عن أنه جاري تنفيذ 19 محطة بطاقة 550 ألف متر مكعب يوميا»، مشيرا إلى أن 99% من المواطنين المصريين مدعومون بشبكات مياه شرب.

