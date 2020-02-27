تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 19 ألفا و743 حالة، تعافى منها 17 ألفا و659 حالة، بينما توفي 711 حالة.

وذكر البيان أنه يوجد 112 حالة تعالج في المستشفيات منها 16 حالة في العناية المركزة، موضحا أن أعلى الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة فيينا، وبلغت 38 حالة، يليها النمسا العليا 32 حالة، بينما استمر عدم تسجيل إصابات جديدة في ولاية فورارلبرج.

يشار إلى أن الحكومة النمساوية قررت تأجيل تشديد الإجراءات الاحترازية إلى يوم الثلاثاء المقبل بعد عودة المستشار النمساوي سباستيان كورتس من القمة الأوروبية في بروكسل، والتي تبحث الانعاش الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.