بكين: الولايات المتحدة لن تستفيد من تسييس ملف فيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" إن الولايات المتحدة لن تسفيد من تصرفاتها المتمثلة في إلقاء اللوم على الصين، أو ربط فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بدول معينة، أو تسييس ملف الوباء.

وأضاف بين –في تصريح اليوم- أن الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصين مؤخرا لا أساس لها من الحقائق الواقعية على الإطلاق، داعيا واشنطن إلى تبني موقف مسؤول تجاه سلامة الشعب وصحته وتركيز الجهود على مكافحة تفشي كوفيد-19 في البلاد، وتعزيز التعاون الدولي.

وحول تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أن المنافس الرئيسي لبلاده هو الصين ثم روسيا، لكن مشاكل الصين أكبر، قال بين إن المجتمع الدولي يمكنه أن يرى بوضوح من هو "مثير الشغب"، داعيا الولايات المتحدة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومحصلة اللعبة الصفرية والتحامل الإيديولوجي، وأن تنظر بصورة صحيحة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وأن تتوقف عن الكلمات والأفعال السلبية، وتدفع العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح للتنسيق والتعاون والاستقرار.

وبالنسبة للعقوبات الأمريكية على شركات أوروبية، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن ما اسماه بـ "سياسات العقوبات الأحادية والذراع الطويلة للولايات المتحدة" لا تحظى بشعبية على مستوى العالم.

وأشار بين إلى أن الجانب الصيني تابع بيان الاتحاد الأوروبي بشأن معارضة العقوبات الأمريكية على شركات أوروبية، معتبرا أن التصرفات الأمريكية تخالف القانون الدولي والمباديء الأساسية للعلاقات الدولية، وأن الجانب الصيني يعارض ذلك ويؤيد إجراء الدول المختلفة للتعاون الدولي حسب القواعد المعمول بها دوليا.