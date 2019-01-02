العاهل الأردني ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان الشراكة في القطاع التنموي

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى واشنطن، مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، الشراكة الأردنية الأمريكية في القطاع التنموي، خاصة جهود تخفيف حدة أثر جائحة "كورونا" على مختلف القطاعات بهدف البدء بمرحلة التعافي.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال اللقاء، استعراض المشاريع التي تدعمها الوكالة في الأردن، والبرامج التي تنفذها في قطاعات المياه والتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الشباب والمرأة.



وأعرب الملك عبدالله عن تقديره لدعم الوكالة في التخفيف من تداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية والتمهيد للبدء بالتعافي التدريجي من آثارها، إضافة إلى جهود الولايات المتحدة في توفير شحنة من اللقاحات لبلاده.



من جانبها، عبرت سامانثا عن تقديرها لجهود الأردن في استضافة اللاجئين وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم لهم خلال الجائحة.



وقبيل زيارة العاهل الأردني إلى واشنطن، كان قد تم تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأمريكية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.