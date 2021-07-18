الاتحاد الأوروبي يقترح حظرا على التعاملات بالعملات المشفرة المجهولة

يقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر على التعاملات بالعملات المشفرة المجهولة كجزء من خطة أوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خطة الاتحاد الأوروبي التي تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء، تتضمن عددًا من المقترحات لتعزيز الرقابة على المعاملات المالية من بينها إنشاء هيئة جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي تضم حوالي 250 موظفًا للإشراف على المؤسسات المالية عالية المخاطر وفرض حظر المعاملات النقدية التي تزيد قيمتها عن 10000 يورو (11800 دولار).



وسيفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على محافظ الأصول المشفرة المجهولة، وفقا لصحيفة وقائع الاتحاد الأوروبي.



وتقول المفوضية الأوروبية إن أنظمة مثل بيتكوين يجب أن تخضع لنفس القواعد مثل التحويلات البنكية العادية.