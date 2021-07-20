اكتظاظ في مراكز التطعيم بتونس مع بدء حملة الأبواب المفتوحة

اصطفت طوابير طويلة من المواطنين أمام المراكز الصحية اليوم الثلاثاء مع إعلان السلطات عن حملة "الأبواب المفتوحة" لتطعيم أكبر عدد ممكن ضد فيروس كورونا المستجد.



كانت وزارة الصحة قد أطلقت حملة تطعيم استثنائية تشمل كل من تجاوز سن الـ18 عام لحثهم على الذهاب إلى مراكز التطعيم يومي عيد الأضحى.



وشهدت العديد من المراكز إقبالا كبيرا اليوم الثلاثاء تسبب في حالة اكتظاظ ونفاد سريع للجرعات.



وقالت الوزارة إنها ستمدد حملة "الأبواب المفتوحة" إلى فترة ما بعد العيد في خطوة لتفادي الزحام.



وستشارك في الحملة الصيدليات بدءا من الأسبوع المقبل. كما تساهم وحدات من الصحة العسكرية في تطعيم الآلاف لا سيما في المناطق النائية.



ومع توفر مخزون من اللقاحات المتأتي من الهبات الدولية تسعى تونس التي تواجه أخطر موجة لوباء كورونا منذ 2020، إلى توسيع نطاق التطعيم لمنع تفشي المزيد من العدوى والحد من أعراض الفيروس لدى المرضى الجدد.



وقال وزير الصحة فوزي مهدي أمس الاثنين إن المخزون المتوفر من اللقاحات الآن يضم 2ر3 مليون جرعة وهو ما سيساعد على تسريع حملة التطعيم.



ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة بلع عدد من تلقوا التلقيح منذ منتصف مارس الماضي حتى يوم أمس الاثنين مليونين و420 الف و468 شخص من بينهم أكثر من 927 ألف تم تحصينهم بالكامل.



وتهدف الحكومة الوصول إلى تطعيم 5ر5 مليون شخص بنهاية العام الجاري، أي نصف سكان البلاد.