رئيس مجلس السيادة السوداني يدعو إلى نبذ الجهوية والعصبية والإقصاء

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى نبذ الجهوية والعصبية والإقصاء، ووحدة قوى الثورة والقوى الوطنية المؤمنة بالتغيير، مؤكدا ضرورة الالتفاف حول الوطن.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في كلمة وجهها للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى، التزامه بالمُضي قدما لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وطالب البرهان، المواطنين جميعا، بالمزيد من اليقظة، والحرص والمحافظة على قيم التضامن والوحدة، لافتا إلى أن التحديات والمخاطر التي تحيط بالسودان لن تزيدنا إلا إصرارا على المُضي قدماً في تحقيق أهداف الثورة.

وقال إن مجابهة التحديات والمخاطر، تتطلب جمع الصف الوطني، والنظر إلى المصالح العليا للدولة، موضحا أن ذلك لن يتحقق، إلا بتعزيز الوحدة الوطنية، وقبول الآخر، ونبذ سياسات الإقصاء والعصبية والجهوية والعنصرية أو الحزبية، والالتفاف حول الوطن.