الإسكان في أمريكا يرتفع إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر

زادت عمليات الإسكان في الولايات المتحدة في يونيو بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى استقرار عمليات البناء في مجال الاسكان على الرغم من قيود المفروضة بسبب سلسلة التوريد المستمرة ونقص العمالة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بناء المنازل الأولي ارتفع بنسبة 3ر6 % الشهر الماضي ليبلغ إلى 64ر1 مليون وفقا للمعدل السنوي، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر، وفقًا لبيانات حكومية صدرت اليوم الثلاثاء.



وكان متوسط تقديرات مسح أجرته بلومبرج بلغت 59ر1 مليون.



ومع ذلك، تراجعت طلبات البناء إلى 6ر1 مليون وحدة سنويًا في يونيو الماضي، وهو الأدنى منذ أكتوبر الماضي.