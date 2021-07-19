 محمد إمام يتعاقد على بطولة فيلم «عمهم» ويبدأ تصوير مشاهده قريبا - بوابة الشروق
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محمد إمام يتعاقد على بطولة فيلم «عمهم» ويبدأ تصوير مشاهده قريبا

إيمان محمود
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 12:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 12:29 ص

تعاقد الفنان محمد إمام على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "عمهم"، تمهيدا لبدء تصويره قريبا بعد الاستقرار على كافة الترشيحات الخاصة بالعمل.

ومن المقرر أن يعقد المنتج أحمد السبكي خلال الأيام المقبلة، جلسات عمل مكثفة مع المخرج حسين المنباوي والمؤلف وسام صبري لحسم الأسماء المشاركة في الفيلم والاستقرار على مناطق التصوير، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ملئ بالأكشن والتشويق، وخصصت جهة إنتاج فيلم "عمهم" ميزانية ضخمة لتصوير الفيلم نظرا لخروج مشاهد الفيلم وخاصة التي تتعلق بالأكشن في أبهى صورة ممكنة.

وكانت أخر مشاركات الفنان محمد إمام في الماراثون الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل النمر الذي لاقى ردود فعل إيجابية للغاية.

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح.

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