شعبة الدواجن: السعر العادل لكرتونة البيض هو 52 جنيها

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، ارتفاع أسعار البيض رغم انخفاض أسعار الدواجن ذاتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، الثلاثاء، أن سبب انخفاض أسعار الدواجن قلة الإقبال عليها في أيام عيد الأضحى.

وتابع: " تكلفة إنتاج كرتونة البيض تقدر بنحو 52 جنيهًا ومن المفترض أن تباع بأقصى سعر 55 جنيهًا، ولكن المربين قالوا إن تكلفة مدخلات الإنتاج كبيرة".

وأشاد باستجابة وزارة الزراعة لنداء الشعبة حيث بدأت في طرح كميات كبيرة من البيض بسعر 67 جنيهًا للكرتونة، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت تطرح البيض في المجمعات الاستهلاكية حتى لا يرتفع السعر إلى 77 جنيهًا كما يتم بيعها في بعض الأماكن.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة لا تمتلك مزارع دواجن، ولكنها اشترت البيض من المنتجين وتحملت تكلفة نقلها وعرضها في المجمعات الاستهلاكية.