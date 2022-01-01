رئيس الغرفة التجارية الصربية: نبدأ حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع مصر





قال رئيس الغرفة التجارية الصربية ماركو شديتش، اليوم في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي، إن البلدين بدءا حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية، متوقعًا زيادة عدد الاستثمارات بين الجانبين، في الفترة المقبلة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصربية «تانجوج»، مساء الأربعاء، أضاف «شديتش»: «هناك القليل من منتديات الأعمال التي يمكننا أن نبدأ خلالها بأخبار جيدة مثل هذه، اليوم تلقينا مجموعة كاملة من الوثائق وبدأنا العمل على اتفاقية التجارة الحرة بين صربيا ومصر».



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في بلجراد في افتتاح منتدى الأعمال المصري - الصربي، بمشاركة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الصرب وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بهذا الحدث الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وصربيا.



وأكد، حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الصربية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات السياحة والصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان العقاري والإداري، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات الزراعية.