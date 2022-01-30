اليابان تخطط لإقامة جنازة رسمية لشينزو آبي في 27 سبتمبر المقبل

ذكرت مصادر حكومية يابانية، أن طوكيو تخطط لإقامة جنازة رسمية في 27 سبتمبر المقبل لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي قُتل بعد إطلاق الرصاص عليه في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم وضع خطط من أجل إقامة جنازة رسمية نادرة بينما لا يزال الجمهور يسعى لتجاوز صدمة الوفاة المروعة لرئيس الوزراء الذي يعد الأطول خدمة في البلاد.

ويُنظر إلى ساحة نيبون بودوكان، في وسط العاصمة طوكيو على أنها موقع مرجح لإقامة الجنازة والتي ستمولها الحكومة بالكامل،

ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء على الخطة هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

ويرى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، ضرورة اتخاذ قرار سريع بهذا الشأن حيث من المتوقع أن يحضر عدد من الشخصيات الدولية الحدث الذي سيتطلب من البلاد اتخاذ الإجراءات لتعزيز أمنها والاستعداد للتبادلات الدبلوماسية على هامش الحدث.

يشار إلى أن آبي شغل منصب رئيس الوزراء لما يصل مجموعه بثماني سنوات وثمانية أشهر عندما جمع بين فترته التي استمرت عاما واحدا في عام 2006 وفترة ولايته الثانية من عام 2012 حتى تنحى في عام 2020 بسبب اعتلال حالته الصحية.