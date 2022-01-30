دراجي يواجه البرلمان الإيطالي وسط أزمة حكومية

من المتوقع أن يتقرر مستقبل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الأربعاء، بعد أن رفض الرئيس سيرجيو ماتاريلا استقالته الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يقدم تقريرا عن الوضع السياسي في مجلس الشيوخ صباح اليوم، يليه نقاش يستمر عدة ساعات من المتوقع أن ينتهي بتصويت على الثقة. ومن المتوقع أيضا أن يمثل دراجي أمام مجلس النواب غدا الخميس.

يشار إلى أن إحدى النتائج المحتملة هي أن يستمر دراجي في منصبه بدعم الأغلبية.

ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان دراجي يرغب في الاستمرار رئيسا للوزراء.

وإذا قرر بدلا من ذلك الإصرار على الاستقالة، ربما يحل ماتاريلا البرلمان، ما يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ويقود دراجي، وهو خبير اقتصادي غير حزبي كان يشغل سابقا منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، ائتلافا حكوميا متعدد الأحزاب منذ شباط/ فبراير 2021.

وتفجرت الأزمة الحكومية الحالية الأسبوع الماضي عندما رفض أعضاء حزب حركة خمس نجوم الشعبوي المشاركة في التصويت على حزمة مساعدات ضخمة.