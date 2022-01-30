البيت الأبيض: روسيا تمهد الطريق لضم أراض أوكرانية

اتهم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، روسيا بأنها تمهد الطريق لضم أراض أوكرانية، وتنصب مسؤولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها في المناطق التي تسيطر عليها مع سعيها لفرض سيطرتها الكاملة على أجزاء حققت فيها مكاسبها في الشرق.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي - في إفادة صحفية بالبيت الأبيض - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أن " موسكو تضع نصب أعينها خيرسون وجميع أراضي لوجانسك، وإن عملاءها في هذه المناطق سينظمون استفتاءات صورية لانضمامها لروسيا".

وكان كيربي قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا.

وقدمت الولايات المتحدة 8 مليارات دولار مساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية منها 2.2 مليار دولار الشهر الماضي.