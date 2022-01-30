لميس الحديدي تعتذر عن تصريحات شيرين: الست المقهورة بتعك ومش بتمسك لسانها

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات المطربة شيرين عبد الوهاب، التي تناولت فيها كواليس حياتها الشخصية مع طليقها المطرب حسام حبيب.

وقالت لميس خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، بعيد إجراء شيرين مداخلة هاتفية مطولة مع البرنامج: "أعتذر عن الكلمات اللي خرجت من انفعالها".

وأضافت: "من حق كل الأطراف التي ذكرت أن يكون لها الرد حفظا للمواقف القانونية".

وتابعت - متحدثة عن شيرين: "هذه امرأة موجوعة.. وممكن تبقى متلخبطة ومواقفها أحيانا متضاربة، وناس كتير بيقولولي كده .. وده صح.. الست لما بتبقى مقهورة وموجوعة وعندها ثقة والثقة بتقع بتغلط وتعك ومواقفها تبقى متلخطبة وممكن متمسكش لسانها وتقول الحاجة وعكسها".

وأكملت: "الست دي بيبقى عندها أمل إن بيتها يكمل والراجل يكمل معاها ومش عاوزة تهد بيتها ومش عاوز تطلق تاني، ومش عاوزة تدخل على بناتها راجل تاني.. كل دي حسابات بتحاول تصلحها".

وأدلت شيرين بالعديد من التصريحات بينها وصف نفسها قبل الزواج من حسام حبيب وبعد معاشرته أصبحت أشبه بالموسيقار الراحل حسن أبو السعود.

وأثار هذا التصريح غضب أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود ، فأصدرت بيانا للرد على تصريحات شيرين عبد الوهاب الساخرة من وزنها وشبهت نفسها به.

وجاء في البيان: "في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟.. التنمر والسخرية من الناس عيب..بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت - ومش حقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا..لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي - لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة، وقت الحساب..المسيء حيقول لربنا إيه..حيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟؟

وذكر البيان: "للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم انه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه، للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء، ميزان وبيتملي..ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء".

وفي الختام: "كلمة أخيرة..حسن أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصيةً كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق..فمش ممكن حتكوني شبهه في يوم من الأيام".