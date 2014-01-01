تركيا ترغب في صياغة اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية خلال الأسبوع الجارى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق نص وزعته الرئاسة التركية اليوم الأربعاء، إنه يريد كتابة نص اتفاق محتمل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود هذا الأسبوع، في إطار خطة تقودها الأمم المتحدة، بعد التوصل إلى اتفاق عام الأسبوع الماضي.

وأوضح أردوغان للصحفيين في رحلة العودة من طهران حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي على الخطوط العريضة للعملية، بموجب خطة الأمم المتحدة. والآن نريد ربط هذا الاتفاق بوثيقة مكتوبة"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أردوغان "نأمل أن يبدأ تنفيذ الخطة في الأيام المقبلة".