وائل جسار والجراند توتو أولى مفاجآت مهرجان «صيف بنغازي»

أعلنت إدارة مهرجان صيف "صيف بنغازي"، مفاجآت برنامجه الذي يضم فعاليات فنية ورياضية وثقافية، كاشفة عن جزء من خريطة الحفلات التي تقام في بنغازي من 1 إلى 15 أغسطس.

ونشرت صفحات المهرجان الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وفيس بوك، تفاصيل 5 حفلات ضمن برنامج المهرجان، ومن ضمن هذه الحفلات النجم وائل جسار سفير الغناء العربي، وعدد من نجوم الراب والغناء في الوطن العربي، ومنهم التونسي نوردو، وأخرس، وكحله، والجراند توتو، والجندي.

وستعلن مؤسسة "أجيالنا"، باقي النجوم والفعاليات تباعا، وتجهز لمفاجأة استثنائية خلال حفل الافتتاح.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة "أجيالنا"، في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويحتوي على فعاليات فنية منها مجموعة حفلات غنائية، وفعاليات ثقافية منها معرض كتاب ومعرض بنغازي، وفعاليات رياضية منها بطولة كرة قدم، وبطولة كرة قدم شاطئية، وبطولة سباحة، وبطولة عالمية للفروسية، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية منها سيرك إيطالي وسيرك روسي.