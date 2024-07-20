أنتوني بلينكن: إيران تستطيع إنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي خلال أسبوع أو أسبوعين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنّ إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية بهدف صنع قنبلة نووية خلال أسبوع أو أسبوعين، مكررا التزام الولايات المتحدة منع طهران من تحقيق ذلك.

وقال بلينكن خلال منتدى حول الامن في كولورادو (غرب): «الوضع الراهن ليس جيدا.. إيران، بسبب انتهاء الاتفاق النووي، بدل أن تكون على بعد عام واحد على الأقل من القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية، هي الآن على الأرجح على بعد أسبوع أو اثنين من القدرة على القيام بذلك»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: «طهران لم تطور سلاحا إلى الآن، لكننا نراقب هذا الأمر من كثب طبعا».

وكرر بلينكن أن أسبوعًا أو أسبوعين هو الوقت المقدّر لإيران لتتمكن من إنتاج هذه المواد الانشطارية بهدف صنع قنبلة نووية.

وتابع: «ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الأخيرة هو أن إيران تمضي قدمًا في هذا البرنامج النووي»، مكررًا هدف الولايات المتحدة المتمثل في عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدًا، وتفضيل المسار الدبلوماسي لتحقيق ذلك.

وتنفي طهران، سعيها إلى تطوير قنبلة نووية إلا أن برنامجها النووي يتنامى بشدة.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي خصبت اليورانيوم إلى مستوى مرتفع يبلغ 60%، بينما تواصل مراكمة مخزونات هذا المعدن المشع.

ومع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% صارت إيران أقرب إلى مستوى 90% اللازم لصنع قنبلة ذرية، وتجاوزت بكثير نسبة 3,67% المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وانتقد بلينكن، قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانسحابها أحاديا في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى وأتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية. وأعادت واشنطن بعد ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران.

في المقابل، اتهم ترامب المرشح مجددا للرئاسة، إدارة سلفه الديمقراطي جو بايدن بالسماح لإيران بالمضي قدما في برنامجها النووي.

وقال في مؤتمر الحزب الجمهوري إيران قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي وهو ما لم يكن ليحدث أبدا لو كان رئيسا.