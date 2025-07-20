دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا بشأن قرارها عدم إجلاء أطفال مرضى من غزة

تواجه الحكومة البريطانية تحديًا قانونيًا؛ بسبب قرارها عدم إجلاء الأطفال المصابين بأمراض خطيرة من قطاع غزة، على غرار ما فعلته مع المحاصرين في صراعات أخرى، وأبرزها الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وبحسب ما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية، رُفعت دعوى قضائية ضد وزارتي الخارجية والداخلية، نيابة عن ثلاثة أطفال مصابين بأمراض خطيرة في غزة.

وتقول الدعوى إن «وزراء المملكة المتحدة لم يأخذوا في الاعتبار عدم وجود خيارات علاجية للأطفال في غزة، قبل رفض الإجلاء الطبي».

ونوهت أن «موقف بريطانيا المتمثل في عدم إجلاء الأطفال طبيًا من غزة يتناقض بشكل صارخ مع السجل التاريخي للمملكة المتحدة في مثل هذه الظروف، والتي أجلت أطفالًا مرضى أثناء الصراع في البوسنة، ومؤخرًا في أوكرانيا».

وبررت حكومة المملكة المتحدة فشلها في تسهيل عمليات الإجلاء الطبي من غزة بـ«دعمها خيارات العلاج في غزة والمناطق المحيطة بها، وتوفر تأشيرات للعلاج الطبي الممول من القطاع الخاص في المملكة المتحدة».

إلا أن هذه الآليات غير كافية بتاتًا لتلبية الاحتياجات العاجلة لأطفال غزة، وفقًا لكارولين أوت، من مكتب لي داي للمحاماة، والتي رفعت الدعوى.

وأعلنت عائلات الأطفال الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام، ضرورة إجلائهم بشكل عاجل لتلقي الأدوية والعلاج اللازمين.

ويعاني أحد الأطفال – ويبلغ من العمر عامين - من تشوه شرياني وريدي في خده، مما يسبب نزيفًا يوميًا ويجعل حالته حرجة.

أما الطفلان الآخران، وهما شقيقان، شُخِّصا بمرض اعتلال الكلية السيستيني، وأُصيبا بالفعل بفشل كلوي، وقد يحتاجان إلى عمليات زرع.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يحتاج 12 ألفًا و500 مريض في غزة إلى الإجلاء الطبي.

من جانبه، صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن المملكة المتحدة، منذ بدء الصراع، قدمت الرعاية الصحية لأكثر من 500 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية، من خلال دعم المستشفيات الميدانية والإمدادات الطبية.

وفي مايو الماضي، أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة دعم بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني للرعاية الطبية في غزة والمنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة: «لقد أوضحنا أن الوضع في غزة لا يُطاق، وأنه يجب وقف إطلاق النار فورًا. نحث إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية الحيوية، والسماح لسكان غزة بتلقي الرعاية الصحية العاجلة، بما في ذلك السماح للمرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة مؤقتًا لتلقي العلاج».