الجوازات تواصل تسهيل وتيسير خدماتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بكل المحافظات، لتقديم كل التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبى استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية وخاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.