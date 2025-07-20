رصد ضباب دخاني في ماليزيا ناتج عن حرائق الغابات في إندونيسيا

ذكر مسئولون، أنه تم رصد ضباب دخاني في ماليزيا اليوم الأحد، ناتج عن حرائق الغابات والأراضي الرطبة في بعض أجزاء جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وحرائق الغابات والأراضي الرطبة هي مشكلة سنوية في إندونيسيا تتسبب في توتير العلاقات مع الدول المجاورة. وفي السنوات الأخيرة، خيم دخان الحرائق على أجزاء من إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وجنوب تايلاند.

وقال أدريانتو جوسي كوسومو، نائب قائد شرطة إقليم رياو، إن عددا من المناطق في إقليم رياو مازال يغطيها ضباب كثيف، على الرغم من عدم تسجيل دخان خانق في العاصمة الإقليمية بيكانبارو.

وتابع أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 140 من حرائق الغابات والأراضي الرطبة في الإقليم. وروكان هيلير وروكان هولو من المناطق الأسوأ تضررا بسبب الحرائق التي أتت على حوالي 46 هكتارا في المنطقتين، مما أدى إلى تلوث ناتج عن الضباب الكثيف بمختلف أنحاء المنطقة وانخفاض الرؤية إلى كيلومتر واحد "نصف ميل".