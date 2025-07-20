أنثى الدب البني التي قتلت عداء في إيطاليا تصل إلى ألمانيا

وصلت أنثى الدب البني التي قتلت عدّاءً في جبال الألب الإيطالية عام 2023 إلى ألمانيا، وتستقر حاليًا في المحمية التي ستقيم فيها، بعد نزاع طويل حول مصيرها.

وتم نقل الدبة، المعروفة باسم "جيه جيه 4" أو جايا، إلى حظيرة عالية الأمان في حديقة الذئاب والدببة البديلة في الغابة السوداء بجنوب غرب ألمانيا.

وبمرافقة فريق من الحديقة، وصلت جايا إلى ألمانيا في الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي. وقال الموظفون إن رحلتها التي استغرقت تسع ساعات من إيطاليا سارت على ما يرام. وأضافوا: "إنها تتلقى الرعاية، وقد أكلت، وتتصرف بهدوء".

وتم تخدير جايا قبل عملية النقل لكي يتم رفعها إلى الصندوق، ولكن الفريق لم يغادر إلا بعد أن استعادت وعيها، وذلك لتفادي تعرضها لأي ارتطام أثناء الرحلة.

وكان يُقدَّم لها كل ساعتين الماء والفواكه المحتوية على الجلوكوز، مثل التفاح والكمثرى. كما كان يجري رصد المؤشرات الحيوية مثل النبض ومعدل ضربات القلب باستمرار باستخدام أجهزة استشعار أثناء الرحلة.

وعند وصولها إلى ألمانيا، كانت جايا في البداية شديدة الاضطراب والتوتر، وقامت بعدة "هجمات وهمية"، بحسب ما قالت متحدثة باسم الحديقة.

وأضافت المتحدثة أنه لهذا السبب تم وضعها مؤقتًا في حظيرة أولية مغلقة من الأعلى ومحاطة بقضبان فولاذية.

ومن المرجح أن يتم نقل جايا إلى الحظيرة الكبيرة عالية الأمان التي ستقيم فيها بشكل دائم غدا الاثنين.

وقد تم إبقاء موعد نقلها من إيطاليا سرًّا في البداية، خشية حدوث احتجاجات.

وكان روبرتو فايلوني، مدير مقاطعة ترينتينو بشمال إيطاليا، قال في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إنه تم بالفعل تسليم "جايا" إلى موظفي الحديقة الألمانية.

وهاجمت الدبة عدّاء وقتلته على مسار جبلي شهير في منطقة "ترينتينو ألتو أديجي" بشمال إيطاليا في أبريل 2023.

وتم أسر الدبة ونقلها إلى حظيرة بالقرب من مدينة ترينتو. وأمر رئيس الإقليم ماوريتسيو فوجاتي بقتل جايا، لكن المحاكم أوقفت القرار بعد التماسات من نشطاء حقوق الحيوان.

وكان من المقرر نقل جايا إلى ألمانيا عام 2024، لكن بناء حظيرتها بتكلفة مليون يورو بأموال تبرعات واجه عقبات كبيرة بسبب هطول أمطار غزيرة في منطقة الغابات الجبلية.

وتعيش الدبة جوركا، والدة جايا، في محمية بالغابة السوداء منذ عام 2010.