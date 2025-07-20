﻿الشرع يتسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس بالساحل السوري

أفادت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، قد تسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس الماضي، بالساحل السوري.

وأكدت الرئاسة السورية في بيان: "أن هذه اللجنة أنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تُشكّل فيه أية انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءاً من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأعربت الرئاسة السورية، عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة وستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة.

وتابع البيان أنه "وقوفا عند حق الشعب السوري بمعرفة الحقيقة، تطلب الرئاسة السورية من اللجنة الوطنية، إذا رأت ذلك مناسباً، عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسة بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة وذلك في أقرب وقت عملي ممكن".