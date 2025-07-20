نشطاء يتظاهرون في بروكلين بنيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

شارك المئات من النشطاء في مسيرة سلمية حاشدة في منتزه (Sunset Park) في بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية، تحت شعار"Ceasefire Now"، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بوقف فوري للحرب على غزة، ووقف دعم الحكومة الأميركية لـ"إسرائيل".

وجمعت المسيرة مئات المشاركين من مختلف الخلفيات المدنية والدينية والنشطاء والحقوقيين، ممن يعلنون عن تضامنهم الدائم مع الفلسطينيين ورفضهم لكل سياسات التجويع التي تمارس بحقهم.

ونظمت هذه المسيرة ضمن سلسلة مظاهرات أقيمت أمس في عدة مدن أميركية، منها "Collingswood" بنيوجيرسي و"Somerville" بماساتشوستس، تضامنًا مع غزة في مواجهة الحصار والإبادة.

وسيتم التركيز هذا الأسبوع على دعم مبادرات المقاطعة والحظر على إرسال السلاح الأميركي إلى إسرائيل.