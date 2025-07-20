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قتل تسعة إرهابيون وأصيب رجل شرطة بإصابات خطيرة بعد إطلاق أربع رصاصات عليه في هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون بالقرب من منطقة زارجي شانوري بإقليم بلوشيستان الباكستاني اليوم الأحد.

وأكدت الشرطة أن رجل الشرطة المصاب وأفراد شرطة آخرين كانوا ينفذون مداهمة على مخابئ المسلحين في منطقة زارجي الجبلية عندما تعرضوا لإطلاق نار، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وخلال تبادل إطلاق النار، أصيب رجل الشرطة خالد خان بإصابات خطيرة وتم نقله إلى مدينة بيشاور لتلقي العلاج الطبي.

وطوقت الشرطة المنطقة وتجري عملية بحث لاعتقال الجناة.

وأشاد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بقوات الشرطة بسبب قتلهم تسعة إرهابيين في عملية أمنية.

وقال شريف إن "الحكومة وقوات الأمن مصممة على استئصال الإرهاب بشكل كامل من البلاد.