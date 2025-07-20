فريق من المستشارين الخاصين يستدعى وزير الوحدة الكوري الجنوبي لاستجوابه على خلفية الأحكام العرفية

استدعى فريق من المستشارين الخاصين وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونج-هو لاستجوابه، في إطار التحقيق بشأن قضية الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول في الثالث من ديسمبر.

ويستجوب الفريق بقيادة المستشار الخاص تشو أون سوك، كيم كشاهد اليوم الأحد، في مكتب المدعي العام في جنوب سول، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يضغط المحققون على الوزير حول كيفية حضوره اجتماع مجلس الوزراء، الذي تم عقده قبل وقت قصير من إعلان الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية وما تمت مناقشته خلال الجلسة.

واستجوب الفريق أيضا أمس السبت وزير الخارجية السابق تشو تاي-يول، وهو عضو آخر بمجلس الوزراء الذي حضر الاجتماع.

ومن جهة أخرى، أرجأ الفريق استدعاء قائد عمليات الطائرات المسيرة كيم يونج داي، والذي كان مقررا في بادئ الأمر الساعة العاشرة صباحا اليوم الأحد.

وكان فريق المحققين قد وجه أمس السبت اتهامات إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، بإساءة استخدام السلطة بسبب فرضه الأحكام العرفية التي استمرت لفترةٍ وجيزة.

وتعد لائحة الاتهام هذه هى الثالثة التي يواجهها يون بعد التهم السابقة في يناير ومارس الماضيين المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وتهم أخرى بإساءة استخدام السلطة.

كانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد صادقت في شهر أبريل الماضي على عزل يون، مؤيدة بذلك مشروع قانون مررته الجمعية الوطنية (البرلمان) بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية.



