قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتبارًا من أمس السبت، انخفاضًا طفيفًا في قيم درجات الحرارة.

ونوهت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 4.

وأشارت إلى تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، محملة بكميات كبيرة من بخار المياه، قائلة إنها تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة بنسب تتجاوز 95% وتصل إلى 100% في بعض الأماكن الساحلية الشمالية.

وذكرت أن العظمى المقاسة في الظل على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة، منوهة أن المحسوسة تصل إلى 39 درجة؛ بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت أن الطقس حار رطب نهارًا بالمحافظات الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، لافتة إلى أنه مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت أن تشهد معظم محافظات الجمهورية مساء اليوم، نشاط رياح يساعد على اعتدال الأجواء، خاصة في الأماكن المفتوحة والمكشوفة.

وحذرت من أن نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بمعدل يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.25 متر، مناشدة المصطافين توخي الحذر.

ودعت المصطافين إلى توخي الحذر من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر.

ولفتت إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى غرب القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري.

وأضافت أن بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري تشهد اليوم، فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط الأمطار الخفيفة.

وأوضحت أن البلاد تشهد اعتبارًا من الثلاثاء ارتفاعًا جديدًا في قيم درجات الحرارة، ناصحة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، والمتابعة اليومية للنشرات الجوية.