كدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، حيث وقعت الحكومة اتفاقيات مبادلة بقيمة 340 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية متنوعة، تشمل شريحة جديدة بـ100 مليون يورو للفترة من 2024 حتى 2026.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ريم العبلي-رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض الجانبان نتائج البرنامج وآفاق التعاون المستقبلي.

وأوضحت المشاط أن البرنامج أتاح استخدام المقابل المحلي للمديونية في مشروعات تشمل التعليم، التعليم الفني، الحماية الاجتماعية، الصحة، والطاقة المتجددة، مع تخصيص 50 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوفي"، وتمويل مكوّن محلي لمشروع ربط محطتي "أكوا باور (1) و(2)" بقدرة 1100 ميجاوات، مشيدة بكون البرنامج نموذجًا ناجحًا للتمويل من أجل التنمية.

كما أشارت الوزيرة إلى اتفاق التعاون المالي الموقّع في 25 مايو 2025 بين مصر وألمانيا، والذي يتضمن تمويلًا ميسرًا ومنحًا بقيمة 118 مليون يورو، لدعم مبادرات منها التعليم الفني الشامل وإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميّز.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بجولة المفاوضات الحكومية المقبلة بين مصر وألمانيا، المقررة نهاية العام الجاري، مع تأكيد متبادل على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي التنموي وتخصيص تمويلات جديدة لمشروعات تدفع النمو الاقتصادي قدمًا.