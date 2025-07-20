بريطانيا تؤمم شركة ثانية لتشغيل خدمات القطارات

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استكملت حكومة حزب العمال البريطانية عملية تأميم لشركة ثانية لتشغيل خدمات القطارات.

وبذلك أصبحت شركة تشغيل خدمات القطارات سي 2 سي، التي تسير خدمات القطارات بين محطة فينتشرش ستريت في لندن وجنوب إسيكس، مملوكة للقطاع العام اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكانت شركة سي 2 سي تابعة لشركة السكك الحديدية الإيطالية المملوكة للدولة "ترينيتاليا" منذ عام 2017.

وقالت شركة تشغيل خدمات القطارات التابعة لوزارة النقل البريطانية، التي تدير الخدمات تحت الإشراف العام نيابةً عن الحكومة البريطانية، إن التذاكر التي تم شراؤها مسبقا ستظل صالحة.

وأضافت أن أسعار التذاكر "لن تتغير كنتيجة مباشرة لعملية نقل الملكية."

وسجلت شركة سي 2 سي نسبة رضا عام بين الركاب بلغت 89%، وفقا لأحدث استطلاع أجرته هيئة الرقابة على النقل في بريطانيا "ترانسبورت فوكس".

وكان هذا سادس أفضل أداء من بين 22 شركة لتشغيل خدمات القطارات.