مصدر إسرائيلي: الجيش يوصي المستوى السياسي بالتوصل لصفقة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع قوله، إن جيش الاحتلال يوصي المستوى السياسي بالتوصل لاتفاق وثمة رغبة لدى الجانبين.

وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال مستعد لإبداء المرونة في انتشاره للتوصل إلى صفقة، وفقا لنبأ عاجل أورده موقع الجزيرة نت.

وذكرت القناة نقلا عن مسئولين إسرائيليين، أن خطة الانسحاب الجديدة من قطاع غزة التي وافقت عليها إسرائيل "مؤقتة"، مشيرة إلى أن نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب بعد فترة الستين يوما.

وأوضحت الهيئة أن المفاوضين في الدوحة يعملون على تعديل "الخرائط" الخاصة بالمناطق التي ستبقى فيها قوات الجيش الإسرائيلي خلال هدنة الستين يوما.

هذا وتدخل حرب الإبادة في غزة يومها الـ653، حيث هيمن الجوع على القطاع الفلسطيني المنكوب جراء حصار جيش الاحتلال، وتزايدت حالات الوفاة بسبب التجويع.

وقبل يومين، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطر، أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على انسحاب أوسع، من قطاع غزة وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد.



