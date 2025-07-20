الرئاسة الروحية للدروز في سوريا تطالب بفرض حماية دولية مباشرة للدروز في السويداء

ناشدت الرئاسة الروحية للدروز في سوريا الدول الضامنة لوقف إطلاق النار القيام بمسؤولياتها ووقف ما وصفته "الهجمات الإرهابية والإبادة الجماعية" بحق الدروز في السويداء.



وقالت رئاسة الطائفة في بيان: "عطفا على بياننا السابق نؤكد أننا في الطائفة المعروفية طالما كنا أصحاب عهد وميثاق ونحن في حالة الدفاع عن النفس منذ أيام.. وبادرنا للصلح ولكن المؤسف المعيب عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار واستمرار العصابات المهاجمة القيام بانتهاكات وجرائم يندى لها جبين الانسانية جمعاء"

"نناشد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار القيام بمسؤولياتها والوقوف عند واجباتها والايفاء بتعهداتها في وقف هذه الهجمة الإرهابية والإبادة الجماعية بحق ابناء الطائفة الدرزية في السويداء وفرض حماية دولية مباشرة للدروز في سوريا".

وفي بيان سابق، أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا عن مد يدها لإنهاء الاشتباكات التي تشهدها مناطق محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، داعية لتغليب صوت العقل والحكمة.

وأشارت في بيانها إلى أنه "لم يكن أبناء الطائفة المعروفية دعاة تفرقة أو فتنة وإنما كانوا وعلى مدار التاريخ نبراسا في الإنسانية والتآخي وطالما كان الجبل ملجأ لكل مظلوم وخائف".

ومساء أمس الجمعة أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك عن توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء بدعم أمريكي.

وكتب باراك على "إكس": "ندعو الدروز والبدو والسنّة إلى إلقاء السلاح والعمل إلى جانب الأقليات الأخرى على بناء هوية سورية جديدة وموحّدة يسودها السلام والازدهار مع دول الجوار".