رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لوضع حد للسن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن تأييدها لوضع حد للسن من أجل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، إنها ستقوم بتكليف مجموعة من الخبراء بحلول نهاية العام لتقديم المشورة بشأن أفضل السبل.

وقارنت اللوائح المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي بتلك الخاصة بالتبغ والكحول.

وقالت فون دير لاين لنواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي: "كما كان في أيامي، كنا كمجتمع نعلم أطفالنا أنه غير مسموح لهم بالتدخين أو شرب (الكحوليات) أو مشاهدة المحتوى الخاص بالبالغين حتى سن معينة، أعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في فعل نفس الشيء بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "أشعر بقلق الآباء الذين يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على سلامة أطفالهم. هؤلاء الآباء يخشون من أن يتعرض أطفالهم إلى مخاطر واسعة النطاق بمجرد نقرة على الهاتف".